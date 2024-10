ARCHIVFOTO: Hunderte Israelis fordern ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln. (AP / dpa / Mahmoud Illean)

Sie kritisierten unter anderem den israelischen Regierungschef Netanjahu. Viele Redner warfen ihm vor, die Verhandlungen mit der Hamas zu verschleppen.

Die Demonstrationen für die Freilassung der Geiseln finden fast jeden Samstag statt. Morgen treffen sich Vertreter Israels mit denen der Vermittlerstaaten Katar und USA in Doha. Es sind die ersten indirekten Verhandlungen über ein Geiselabkommen und eine Waffenruhe im Gazastreifen seit einer mehrwöchigen Pause.

Für Israel reist der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, Barnea, in die katarische Hauptstadt. Er hatte zuletzt Gespräche in Kairo mit Vertretern Ägyptens geführt, das ebenfalls an den Vermittlungen beteiligt ist.

