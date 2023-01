Hunderte Menschen erinnern in Dessau an Oury Jalloh. (Ferdinand Uhl / SPM-Gruppe / dpa / Ferdinand Uhl)

Der Asylbewerber aus Sierra Leone war damals aus ungeklärten Umständen in einer Polizeizelle verbrannt. Nach den Ermittlungen der Behörden soll Jalloh den Brand selbst gelegt haben, obwohl er in dem Raum an Händen und Füßen gefesselt war. Die Staatsanwaltschaft Halle erklärte die Untersuchungen zum Fall Jalloh 2018 für beendet. Mehrere Initiativen, Freunde und Familie des Gestorbenen sprechen von Missständen und Widersprüchen im Bereich der Polizeiarbeit. Sie fordern weitere Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.