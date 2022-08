Starke Regenfälle

In der Stadt Nelson auf der Südinsel Neuseelands mussten mehr als 230 Häuser geräumt werden, weil der Fluss Maitai nach starken Regenfällen über die Ufer trat. (CHRIS SYMES / AFP)

Allein in der Stadt Nelson auf der Südinsel wurden mehr als 230 Häuser geräumt. Zuvor war innerhalb von 15 Stunden so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem Monat. Die Behörden riefen in insgesamt drei Regionen der neuseeländischen Südinsel den Ausnahmezustand aus. Wichtige Straßenverbindungen waren wegen umgestürzter Bäume unterbrochen. Rettungskräfte und Soldaten waren im Einsatz.

Auch auf der Nordinsel gab es heftige Regenfälle und Stürme; drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, nachdem ein Baum auf eine Schnellstraße gestürzt war.

