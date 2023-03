Migration über Ärmelkanal

Ein Flüchtlingsboot auf dem Ärmelkanal (Gareth Fuller/PA Wire/dpa)

Das Geld ist zur Finanzierung eines neuen Lagers für Migranten in Nordfrankreich gedacht, wie der britische Premierminister Sunak bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris ankündigte. Damit werden die jährlichen Zahlungen von London an Paris mehr als verdoppelt.

Sunak betonte, es handele sich um eine gemeinsame Herausforderung. Der britische Premier hatte jüngst ein neues Asylgesetz angekündigt. Es sieht vor, unerlaubt einreisende Migranten nach Ruanda oder in andere Staaten auszuweisen. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden.

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef kritisierte die Pläne Londons. Der Gesetzentwurf bedrohe das Recht von Kindern auf Sicherheit und Schutz, indem er Minderjährige daran hindere, Asyl zu beantragen, sagte ein Sprecher.

