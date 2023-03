Wie die iranische Zeitung "Shargh" berichtete, sind allein in der Stadt Ardabil mehr als 400 Schülerinnen an elf Schulen betroffen. Sie klagten über Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Knapp 100 Mädchen werden demnach im Krankenhaus behandelt, in einigen Fällen soll der Gesundheitszustand kritisch sein. An vielen Mädchenschulen in anderen Landesteilen wurden in den vergangenen Tagen ähnliche Fälle gemeldet. Die ersten Fälle gab es bereits Ende November, als die Proteste gegen die islamistische Regierung im vollen Gange waren.

Die Hintergründe sind weitgehend unklar. Die Behörden gehen von gezielten Giftanschlägen aus. Eine offizielle Erklärung seitens der Regierung gibt es bisher nicht.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.