Dort hätten die arabische RSF-Miliz und verbündete Gruppen hunderte Menschen anderer Volksgruppen getötet, teilte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, in Genf mit. Bei den Opfern handelt es sich demnach vor allem um schwarzafrikanische Zivilisten aus Gemeinden der muslimischen Volksgruppe der Masaliten.

Im nordostafrikanischen Sudan kämpft seit Mitte April die Armee von Machthaber Al-Burhan gegen die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo. Auch in der Hauptstadt Khartum gab es in den vergangenen Tagen viele Todesopfer. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" berichtete von 49 Toten und mehr als 100 Verletzten am Wochenende. Sie erklärte, unter anderem sei ein belebter Marktplatz getroffen worden.

