Ukrainische Kämpfer wurden mit Bussen abtransportiert, nachdem sie das belagerte Stahlwerk in Mariupol verlassen hatten. (IMAGO/SNA (Russischer Nachrichtensender))

Beide Orte liegen in Gebieten, die unter Kontrolle des russischen Militärs stehen. Die Soldaten würden zu einem späteren Zeitpunkt ausgetauscht, hieß es. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar haben Kiew und Moskau mehrmals Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium hatte eine Waffenruhe in Mariupol verkündet, um verletzte ukrainische Kämpfer aus dem Stahlwerk zu holen.

Der riesige Industriekomplex war die letzte Bastion der ukrainischen Armee in der strategisch wichtigen Hafenstadt. In den vergangenen Wochen waren zunächst hunderte Zivilisten aus dem Werksgelände in Sicherheit gebracht worden. Nach ukrainischen Angaben harrten dort zuletzt noch rund 1.000 Soldaten aus.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.