Südkaukasus

Nach Angaben des Innenministeriums gab es auch Tote. Rettungskräfte und Ärzte seien am Ort. Informationen über die Ursache der Explosion gibt es bislang nicht. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren große Flammen zu sehen. Berichten zufolge standen an dem Treibstofflager zum Zeitpunkt des Unglücks viele Menschen für Benzin an, weil sie mit Autos ins benachbarte Armenien fliehen wollten.

Hilfsappell an internationale Gemeinschaft

Das Menschenrechtsbüro der Region appellierte an die internationale Gemeinschaft. Es sei dringend notwendig, insbesondere schwer Verletzte zur Behandlung auszufliegen. Die medizinischen Kapazitäten Berg-Karabachs seien nicht ausreichend, um die Leben der Menschen zu retten, hieß es in der Mitteilung auf der Online-Plattform X.

Militäroffensive und Kapitulation der armenischen Kämpfer

Aserbaidschan hatte vor einer Woche eine Militäroffensive in Berg-Karabach gestartet. Kurz darauf akzeptierten die armenischen Kämpfer in dem Gebiet eine Waffenruhe, die Behörden der selbsternannten und international nicht anerkannten Republik stimmten Verhandlungen über eine Wiedereingliederung in das Territorium Aserbaidschans zu. Völkerrechtlich gehört Berg-Karabach bereits zu Aserbaidschan. In dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Um die Region hatte es immer wieder Kämpfe gegeben.

