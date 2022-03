Ukraine, Irpin: Menschen überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus der Stadt Irpin in der Nähe von Kiew. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

So konnten Hunderte Menschen die umkämpfte Stadt Sumy im Nordosten verlassen. Auf diesem Weg seien heute mehr als 3500 Menschen in Sicherheit gebracht worden, erklärte der Gouverneur der Region. Auch für Mariupol am Asowschen Meer war eine Evakuierung geplant und mit Russland vereinbart worden. Busse sollen Wasser, Nahrung und Medikamente in die Stadt gebracht und Zivilisten aufgenommen haben. Allerdings teilte das Büro von Präsident Selenskyj mit, er sei über einen Beschuss der Fluchtroute informiert worden. Die Nato teilte mit, ihr lägen glaubwürdige Berichte vor, wonach auf fliehende Zivilisten geschossen worden sei. Bei einer solchen Tat handele es sich um ein Kriegsverbrechen, sagte Generalsekretär Stoltenberg.

Nach UNO-Angaben sind mehr als zwei Millionen Menschen außer Landes geflüchtet. Das Menschenrechtsbüro der UNO berichtete, es habe bislang knapp 500 zivile Todesopfer verifiziert. Die tatsächlichen Zahlen dürften jedoch höher sein.

