Allein in den ersten fünf Monaten des russischen Angriffskrieges wurden dadurch mindestens 215 ukrainische Zivilisten getötet und 474 verletzt, wie aus dem in Genf veröffentlichten Jahresbericht der Koalition gegen Streumunition hervorgeht. Die Dunkelziffer sei vermutlich höher. Die meisten solcher Angriffe seien in bewohnten Gebieten erfolgt und gingen mutmaßlich auf Russland zurück. Aber auch die Ukraine setzte laut dem Bericht in mindestens drei Fällen Streumunition ein.