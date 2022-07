Die Parade vom Hyde Park bis zum Regierungsviertel Whitehall würdigt in diesem Jahr den ersten Marsch von Schwulen und Lesben 1972. (imago-images / Zuma Wire / Tayfun Selci )

Der Marsch für die Rechte von Homo- und Bisexuellen sowie Transmenschen und Queeren verlief vom Hyde Park in Richtung des Regierungsviertels Westminster. Londons Bürgermeister Khan sprach in einer Rede von einem Tag der Einheit, Sichtbarkeit, Gleichheit und Solidarität. Mit der Demonstration wird auch an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 erinnert. Wegen der Corona-Pandemie war die Parade in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.

In Köln werden morgen ebenfalls hundertausende Menschen zu einer Parade am Christopher-Street-Day erwartet. Zur Eröffnung spricht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst.

