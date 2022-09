An einer Demonstration von Fridays for Future in Bonn haben mehr als 1.500 Menschen teilgenommen. (IMAGO / Dominik Bund)

Die überwiegend jungen Demonstranten folgten einem Aufruf der Bewegung Fridays for Future. Bei der Kundgebung in Berlin etwa versammelten sich nach Angaben der Polizei mehr als 30.000 Menschen und in Hamburg 15.000. Den Organisatoren zufolge waren bundesweit mehr als 280.000 Teilnehmer unterwegs. Die Klimaschützer forderten den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und eine konsequente Verkehrswende. Nötig seien 100 Milliarden Euro für sozialen Klimaschutz und das Neun-Euro-Ticket für immer. Auch in vielen anderen Ländern gingen Menschen auf die Straße.

