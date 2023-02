Erneut sind in Frankreich hunderttausende Menschen gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen, wie hier in Paris. (Christophe Ena / AP / dpa / Christophe Ena)

Laut Innenministerium beteiligten sich rund 440.000 an den Protesten. Die Gewerkschaft CGT hingegen sprach von 1,3 Millionen Demonstrierenden. Kundgebungen gab es unter anderem in Paris, Marseille, Rennes und Bordeaux. Zudem legten Beschäftigte an Flughäfen, im Energiesektor und bei der Bahn die Arbeit nieder.

Die Rentenreform gilt als eines der zentralen Vorhaben der Regierung von Präsident Macron. Sie sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben.

