In zahlreichen Städten folgten die Menschen einem Aufruf der Gewerkschaften, unter anderem in Paris, Nizza und Nantes . Allein in Toulouse versammelten sich 30.000 Menschen, in Marseille waren es schätzungsweise 26.000 Demonstranten. Außerdem blieben zahlreiche Schulen geschlossen, da auch die Lehrergewerkschaft zum Streik aufgerufen hatte. Landesweit blieben Busse und Bahnen in den Depots, in Paris wurden Metrolinien nicht bedient. In Paris ging die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vor, die Polizisten mit Geschossen beworfen hatten.