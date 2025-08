Papst Leo bei der Gebetsstunde. (Gregorio Borgia / AP / dpa )

Der Pontifex fuhr am frühen Abend im Papamobil zunächst durch die Menge und segnete die Gläubigen. In einer Ansprache rief er die Besucher auf, sich für eine menschlichere Welt einzusetzen und den Armen zu dienen. Anschließend hielt er die Gebetsstunde ab. Viele der Gläubigen wollten die Nacht in dem Park im Osten der italienischen Hauptstadt unter freiem Himmel verbringen. Morgen will der Papst dort gemeinsam mit den Jugendlichen die Abschlussmesse feiern.

Die beiden Veranstaltungen sind der Höhepunkt des Welttreffens der katholischen Jugend im Rahmen des laufenden Heiligen Jahres.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.