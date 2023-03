Smog in Thailand

Smog in Bangkok (Carola Frentzen/dpa)

Wegen des anhaltenden Smogs haben sich nach Medienberichten alleine in dieser Woche fast 200.000 Menschen in ärztliche Behandlung begeben. Seit Beginn des Monats seien bei mehr als fünf Millionen Menschen Krankheiten diagnostiziert worden, die in direktem Zusammenhang mit der massiven Luftverschmutzung stünden. Ursache sind die Brände auf den Feldern. Viele Bauern in Thailand brennen zum Ende der Trockenzeit ihre Felder ab, um sie von Gestrüpp und Unkraut zu befreien. Besonders betroffen von der Luftverschmutzung sind die Hauptstadt Bangkok und die Provinzen im Norden des Landes, darunter auch die bei Touristen beliebte Stadt Chiang Mai.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.