Demonstranten protestieren vor dem Brandenburger Tor gegen den Krieg in der Ukraine. (dpa-news / Kay Nietfeld)

In Berlin beteiligten sich nach Angaben des Veranstalters eine halbe Million Menschen. In Prag gingen 70.000 Menschen auf die Straße, in Madrid 40.000, in Amsterdam 15.000 und in Kopenhagen 10.000. Weitere Kundgebungen fanden etwa in Rom, Paris, Athen und Tel Aviv statt. In Ecuador marschierten Demonstranten mit "Putin Mörder"-Plakaten zur russischen Botschaft in Quito. Im Irak demonstrierten dutzende Ukrainer vor einem UNO-Gebäude in Erbil.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.