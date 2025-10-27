Vor dem Bürgerkrieg im Sudan sind viele Menschen auf der Flucht. (picture alliance / dpa / Eva-Maria Krafczyk)

In der Großstadt El Fascher im Südwesten des Landes gibt es heftige Kämpfe, die Menschen können nicht fliehen und haben keinen Zugang zu Nahrungsmitteln oder gesundheitlicher Versorgung, wie das Nothilfebüro der Vereinten Nationen erklärte. Die Berichte über massiven Beschuss der Stadt und über Kämpfe am Boden seien sehr alarmierend.

Die Vereinten Nationen fordern eine sofortige Waffenruhe in El Fascher, freies Geleit für fliehende Zivilisten sowie schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.

Die Stadt gilt als letzte von der Regierung gehaltene Großstadt in der Region Darfur. Die paramilitärische Gruppe RSF hat El Fascher inzwischen nach eigenen Angaben eingenommen.

