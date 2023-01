Der künftige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva feierte Ende Oktober seinen Wahlsieg. (AFP / CAIO GUATELLI)

An der Vereidigungs-Zeremonie wollen mehr als ein Dutzend ausländische Staats- und Regierungschefs teilnehmen, darunter Bundespräsident Steinmeier. Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten wird Lulas Vorgänger Bolsonaro die Präsidentenschärpe nicht an ihn übergeben. Der rechtsgerichtete Politiker reiste am Freitag mit seiner Familie in die USA. Lula, der seine dritte Amtszeit antritt, hat eine Abkehr von der Politik Bolsonaros angekündigt. Er will sich unter anderem für den Schutz des Amazonaswalds einsetzen.

Bundespräsident Steinmeier wird am Montag im Bundesstaat Amazonas erwartet.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.