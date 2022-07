Teilnehmer der CSD-Parade in Köln (Archivbild von 2019). (dpa / picture alliance / Geisler-Fotopress)

Nach Angaben der Veranstalter nehmen rund 170 Fußgruppen und Wagen teil. Erstmals soll mit dem CDU-Politiker Wüst ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident die Demonstration eröffnen.

Mit dem Marsch für die Rechte von homo-, bi-, trans- und intersexuellen sowie queeren Menschen wird auch an den Aufstand von Homosexuellen in New York im Jahr 1969 erinnert. Diese hatten sich damals gegen Polizeiwillkür in der Christopher Street gewehrt, dem damaligen Zentrum der örtlichen Schwulenszene. Die Kölner Parade ist eine der größten Veranstaltungen der LGBTQI-Bewegung in Europa.

Bereits gestern war in London die sogenannte "Pride Parade" vor hunderttausenden Zuschauern durch die britische Hauptstadt gezogen. Bürgermeister Khan sprach in einer Rede von einem Tag der Einheit, Sichtbarkeit, Gleichheit und Solidarität. Die Märsche in London und Köln waren in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie jeweils abgesagt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.