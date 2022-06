Insgesamt 82 Millionen Menschen hätten nicht genug zu essen, sagte der WFP-Einsatzleiter für die Region, Dunbar, dem Evangelischen Pressedienst. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg von mehr als 30 Millionen. Betroffen seien Kenia, Äthiopien, Südsudan, Dschibuti und Uganda. Besonders prekär sei die Lage in Somalia. In dem Land am Horn von Afrika seien bereits Millionen Nutztiere aufgrund fehlender Nahrung verendet. Die Bauern verlören nicht nur ihr Vieh, sondern damit auch ihre gesamten Einnahmequellen, beklagte Dunbar. Er verwies darauf, dass es sich um die schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten in Ostafrika handele.

