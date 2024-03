Eurovision Song Contest

Israel darf mit einem geänderten Liedtext beim ESC starten. (IMAGO / Pavlo Gonchar / SOPA Images)

Das teilte die European Broadcasting Union in Genf mit. Der Song erfülle nun die notwendigen Kriterien des ESC, hieß es zur Begründung. Die israelische Teilnehmerin Eden Golan werde das umgeschriebene Lied, das nun "Hurricane" heißt, im Mai in Schweden aufführen. Eine erste Fassung mit dem Titel "October Rain" galt Medienberichten zufolge mit Bezügen zum Terroranschlag der Hamas auf Israel als zu politisch. Der öffentlich-rechtlicher Sender Kan kam laut einer Erklärung mit der Änderung des Textes auch einer Bitte von Staatspräsident Herzog nach. Israel müsse in einer Zeit, in der diejenigen, die das Land hassten und versuchten es auszuschließen, seine Stimme erheben, sagte Herzog.

Unter anderem schwedische Künstler hatten wegen des Gaza-Krieges einen Ausschluss Israels vom ESC gefordert.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.