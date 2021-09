US-Präsident Biden reist heute in den von Hurrikan "Ida" schwer getroffenen Bundesstaat Louisiana.

Biden will sich in dem Südstaat am Golf von Mexiko einen Überblick über die Sturmschäden verschaffen und örtliche Behördenvertreter treffen. Außerdem will er den Betroffenen die Unterstützung der Regierung zusichern. Die Nation sei bereit zu helfen, sagte der Präsident.



Der Hurrikan war am Sonntag in Louisiana an Land getroffen und hatte schwere Verwüstungen angerichtet. Weite Landstriche wurden überschwemmt, zwischenzeitlich waren mehr als eine Million Haushalte ohne Strom, mehrere Menschen kamen ums Leben. Am Mittwochabend trafen die Ausläufer von "Ida" dann den Nordosten der USA mitsamt der Millionenmetropole New York. In der Region starben nach jüngsten Angaben mehr als 30 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.