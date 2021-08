Der Hurrikan "Ida" hat bei seinem Zug über den Golf von Mexiko weiter an Stärke gewonnen.

Inzwischen wurde er auf die Stufe zwei von vier hochgestuft. Das Nationale Hurrikanzentrum rechnet mit einer schnellen weiteren Zunahme. Voraussichtlich wird "Ida" in der kommenden Nacht die Golfküste der USA erreichen, auf den Tag genau 16 Jahre nach dem verheerenden Hurrikan "Katrina", bei dem mehr als 1.800 Menschen ums Leben kamen. 80 Prozent der Stadt New Orleans wurden damals überschwemmt. Die Behörden im US-Bundesstaat Louisiana riefen bereits den Notstand aus. Sie warnten vor schweren Schäden und Überschwemmungen. Die Stadt New Orleans müsse mit massiven Regenfällen, einer gefährlichen Sturmflut und katastrophalen Windböen rechnen, hieß es.

