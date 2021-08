Der Hurrikan "Ida" wird voraussichtlich in der kommenden Nacht die Golfküste der USA erreichen.

Die Behörden des US-Bundesstaates Louisiana riefen bereits den Notstand aus, auch New Orleans ist bedroht. Mehrere Gebiete außerhalb der Deiche wurden evakuiert. Es wird erwartet, dass der Sturm noch zunimmt. US-Präsident Biden kündigte an, er werde an einem Briefing von Regierungsvertretern zu den Vorbereitungen auf den Hurrikan teilnehmen.



In New Orleans waren 2005 durch den Hurrikan "Katrina" mehr als 1.800 Menschen ums Leben gekommen. 80 Prozent der Stadt wurden damals überschwemmt.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.