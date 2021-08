Im US-Bundesstaat Louisiana bereiten sich die Menschen auf den nahenden Hurrikan "Ida" vor.

Das Nationale Hurrikanzentrum warnte, der Bundesstaat und auch die Stadt New Orleans müssten mit heftigem Regen, einer lebensgefährlichen Sturmflut, katastrophalen Windböen und lang anhaltenden Stromausfällen rechnen. In Louisiana gilt bereits der Notstand. Die Nationalgarde wurde aktiviert.



Der Hurrikan wird voraussichtlich in der kommenden Nacht die Golfküste der USA erreichen, auf den Tag genau 16 Jahre nach dem verheerenden Hurrikan "Katrina", bei dem mehr als 1.800 Menschen ums Leben kamen. Weite Teile von New Orleans wurden damals überschwemmt. Diesmal wird vor allem die Lage in den küstennahen Krankenhäusern als kritisch eingeschätzt. Sie können laut Gouverneur Bel Edwards nicht evakuiert werden, weil es im gesamten Bundesstaat Louisiana zu viele Corona-Patienten gibt.

