US-Präsident Biden reist im Laufe des Tages in die Regionen, die besonders stark vom Hurrikan "Ida" getroffen wurden.

Vor allem im Bundesstaat Louisiana hatte das Sturmtief schwere Verwüstungen angerichtet, bevor es nach Nordosten zog. Dort starben neuen Angaben zufolge mindestens 45 Menschen, vor allem im Bundesstaat New Jersey und in New York. Viele von ihnen wurden in ihren Autos von den Wassermassen eingeschlossen. In New York City fiel dem Nationalen Wetterdienst zufolge in einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.



US-Präsident Biden sagte den betroffenen Regionen bereits im Vorfeld seines Besuches Bundeshilfen zu. Er erklärte in Washington, die Klima-Krise habe zugeschlagen. Amerika müsse sich besser darauf vorbereiten.

