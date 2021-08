New Yorks scheidender Governeur Cuomo hat wegen des Hurrikans "Henri" einen Notstand für Teile des US-Bundesstaats ausgerufen.

Dazu zählen die Stadt New York, Long Island und einige weitere Gebiete. Cuomo appellierte an die Bevölkerung, die Warnung ernst zu nehmen. Der US-Wetterdienst hatte zuvor den auf den Nordosten der USA zielenden Tropensturm zu einem Hurrikan hochgestuft.



Im Osten von Mexiko verlor der Hurrikan "Grace" über der Ostküste dagegen etwas an Kraft. Ungeachtet dessen kamen inzwischen acht Menschen durch den Sturm ums Leben. Der Wetterdienst prognostizierte für weite Teile des Landes heftigen Regen und warnte vor Erdrutschen und Überschwemmungen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.