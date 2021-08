In einigen Teilen des US-Bundesstaats New York gilt wegen des Hurrikans "Henri" der Notstand.

Dazu zählen die Stadt New York, Long Island und einige weitere Gebiete. Der US-Wetterdienst stuft den auf den Nordosten der USA zielenden Tropensturm inzwischen als Hurrikan ein. US-Präsident Biden sagte den Gouverneuren der bedrohten Bundesstaaten an der Nordostküste des Landes Unterstützung zu. Nach Angaben des Weißen Hauses nahm an dem Telefonat auch die Chefin der Katastrophenschutzbehörde Fema teil.



Im Osten von Mexiko verlor der Hurrikan "Grace" über der Ostküste dagegen etwas an Kraft. Ungeachtet dessen kamen inzwischen acht Menschen durch den Sturm ums Leben. Der Wetterdienst prognostizierte für weite Teile des Landes heftigen Regen und warnte vor Erdrutschen und Überschwemmungen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.