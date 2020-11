Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge des Hurrikans "Iota" sind in Zentralamerika mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen.

Viele starben beim Einsturz ihrer Häuser. Die meisten Opfer meldet Nicaragua. Dort hatte der Sturm eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Viele Flüsse traten über die Ufer. Mehrere zehntausend Personen befinden sich in Notunterkünften. Auch in Honduras, Guatemala, Panama, El Salvador und Kolumbien starben Menschen an den Folgen des Hurrikans.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.