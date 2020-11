In Zentralamerika ist die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan "Iota" auf mindestens 44 gestiegen.

In Nicaragua meldeten die Behörden bis Donnerstagabend 21 Tote. Sie ertranken bei Überschwemmungen, kamen beim Einsturz ihrer Häuser ums Leben oder wurden bei Erdrutschen verschüttet. Aus Honduras wurden 14 Todesopfer gemeldet. Auch in Guatemala, Kolumbien, Panama und El Salvador gab es Tote.



Laut einer Schätzung der UNO sind in ganz Zentralamerika rund 4,6 Millionen Menschen von den Schäden betroffen, die "Iota" hinterlassen hat.

