Der Wirbelsturm "Laura" hat im US-Bundesstaat Louisiana große Schäden verursacht.

Vier Menschen starben, als Bäume auf ihre Häuser stürzten. In einigen Regionen riss der Sturm die Dächer ganzer Siedlungen weg. Wegen umhergewirbelter Trümmer gingen an vielen Gebäuden Fensterscheiben zu Bruch.



Im Ort Westlake brach in einer Chemikalienfabrik Feuer aus. Die Polizei meldete ein Chlorgas-Leck. Der Gouverneur von Louisiana forderte die Menschen in der Umgebung auf, in ihren Häusern zu bleiben.



Der Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie 4 zog mit Windgeschwindigkeiten von etwa 240 Kilometern in der Stunde über den US-Bundesstaat hinweg und schwächte sich dabei ab. Die Behörden hatten dazu aufgerufen, bedrohte Gebiete zu verlassen. Der Aufforderung kamen jedoch nicht alle Bewohner nach.