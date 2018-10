Der Hurrikan "Michael" hat im US-Bundesstaat Florida schwere Verwüstungen angerichtet. Der Wirbelsturm war mit großer Wucht auf die Küste aufgetroffen und zerstörte zahlreiche Gebäude, setzte Häuser unter Wasser, entwurzelte Bäume und riss Stromleitungen um. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, als ein Baum auf sein Haus stürzte. Mehr als 400.000 Menschen müssen voraussichtlich mehrere Tage lang ohne Strom auskommen.

US-Präsident Trump kündigte an, sehr bald nach Florida aufzubrechen, um sich die Lage vor Ort anzusehen. Er wünsche den Menschen in dem Bundesstaat das Beste. Die Behörden hatten Millionen Bewohner in Florida aufgefordert, die Küstenregionen zu verlassen und Dutzende Notunterkünfte für die Flüchtenden eingerichtet. Das US-Hurrikanzentrum hatte vor meterhohen Flutwellen und Starkregen gewarnt. "Michael" sei lebensgefährlich. Inzwischen hat sich der Hurrikan stark abgeschwächt und zieht weiter in die angrenzenden Bundesstaaten Alabama und Georgia.



Mitte September hatte der Sturm "Florence" an der Ostküste der USA schwere Überschwemmungen und Schäden verursacht. Mehr als 30 Menschen kamen durch den Sturm und seine Folgen ums Leben.