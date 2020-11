Nach dem Hurrikan "Eta" im zentralamerikanischen Guatemala hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 150 Menschen erhöht.

Dies erklärte Präsident Giammatei vor Journalisten in Guatemala-Stadt. Allein in einem Dorf wurden nach offiziellen Angaben etwa 100 Bewohner von einem Erdrutsch nach starken Regenfällen verschüttet.



Betroffen von dem Hurrikan waren vor allem die überwiegend von Indigenen bewohnten Gebiete im Nordwesten des Landes. Zuvor hatte der Tropensturm bereits in Nicaragua, Honduras, Panama und Costa Rica Häuser beschädigt und Überschwemmungen verursacht. Auch in diesen Ländern gab es Todesopfer.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.