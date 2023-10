Überschwemmungen

Der Strand in San Jose del Cabo (AP / Fernando Llano)

Wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte, erreichte das Zentrum des Wirbelsturms die Pazifikküste an der Halbinsel Baja California. Es wurden Wellen von 7 bis 9 Metern Höhe vorhergesagt. In der Region hielten sich Behördenangaben zufolge etwa 60.000 vorwiegend ausländische Touristen auf. Hotelgäste wurden aufgefordert, in den Gebäuden zu bleiben.

Kurz nach dem Eintreffen auf Land schwächte der Hurrikan mit Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde auf Stufe 1 ab.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.