Wegen des in Richtung USA ziehenden Hurrikans "Dorian" ist außer für Florida auch für Teile des US-Bundesstaats Georgia der Notstand ausgerufen worden.

Gouverneur Kemp erklärte, der Wirbelsturm könne katastrophale Auswirkungen haben. Ausläufer des Hurrikans erreichten bereits Puerto Rico und sorgten dort für Überschwemmungen. Vermutlich am Sonntag oder Montag wird "Dorian" auf die Südostküste der USA treffen.



Präsident Trump sagte wegen des Sturms eine Reise nach Polen ab. Eigentlich wollte er morgen nach Warschau fliegen, um dort am Gedenken zum Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren teilzunehmen. Er wird nun von Vizepräsident Pence vertreten. Trump will den Polen-Besuch nachholen.