Der Tropensturm "Laura" ist auf dem Weg in Richtung US-Küste über Kuba hinweggezogen.

24 Menschen kamen in der Karibik ums Leben. Das US-Hurrikanzentrum teilte mit, der Sturm werde sich über dem Golf von Mexiko wahrscheinlich verstärken und zu einem Hurrikan werden, bevor er in der zweiten Wochenhälfte die US-Küste treffe. Der Hurrikan "Marco" erreichte bereits den US-Bundesstaat Louisiana. Er wurde in der Nacht zu einem Tropensturm herabgestuft.



Dieses Jahr könnte die Hurrikan-Saison, die noch bis November dauert, besonders zerstörerisch sein. Experten erwarten bis zu 25 Stürme, "Laura" war bislang der zwölfte.