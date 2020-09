Wegen des heranziehenden Hurrikans "Sally" hat US-Präsident Trump für Teile der amerikanischen Golfküste den Notstand erklärt.

Betroffen von der Maßnahme sind Gebiete der Südstaaten Louisiana und Mississippi, wie die Bundesbehörde für Notfallmanagement mitteilte. Die Notstandserklärung gibt der Behörde die Befugnis, Katastrophenhilfe für die betroffenen Gegenden zu koordinieren.



Der Wirbelsturm hat auf seinem Weg zur US-Küste an Kraft gewonnen und wurde zuletzt zu einem Hurrikan der Kategorie zwei hochgestuft. "Sally" dürfte am Dienstagabend oder am frühen Mittwochmorgen unweit der Grenze zwischen Mississippi und Alabama auf Land treffen. Der Wetterdienst warnt vor massiven Regenfällen und Überschwemmungen.

