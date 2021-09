In Mexiko ist Hurrikan "Olaf" auf Land getroffen.

Nach Angaben der Wasserbehörde erreichte das Sturmtief die Halbinsel Baja California, auf der auch der Urlaubsort Cabo San Lucas liegt. Der Hurrikan wird in die Kategorie zwei von fünf eingeordnet und weist momentan Windgeschwindigkeiten von 155 Kilometern pro Stunde auf.



Gouverneur Mendoza berichtete auf Twitter von starken Regenfällen, meterhohen Wellen und ersten Stromausfällen. Das US-Hurrikanzentrum warnte vor lebensgefährlichen Sturzfluten und Überschwemmungen. Am Flughafen von La Paz und in mehreren Häfen des Bundesstaates wurde der Betrieb eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.