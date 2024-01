Golf von Aden

Modelle der von den Huthi hergestellten Drohnen und Raketen auf einem Platz in der Hauptstadt Sanaa (IMAGO / ZUMA Wire / Osamah Yahya)

Ein Sprecher der vom Iran unterstützten Extremisten teilte in deren Fernsehsender mit, das Schiff sei getroffen und in Brand gesetzt worden. Eine britische Seefahrtsbehörde und eine private Sicherheitsfirma bestätigten, Berichte über einen Beschuss erhalten zu haben, der nun untersucht werde. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe es an Bord Löscharbeiten gegeben, verletzt worden sei niemand. Der Jemen liegt an einer der für den Welthandel wichtigsten Schifffahrts-Routen, die das Mittelmeer über den Suezkanal in Ägypten mit dem Indischen Ozean verbindet.

Die USA und Großbritannien hatten als Reaktion auf die Angriffe in den vergangenen Wochen bereits mehrmals Militärschläge gegen Stellungen der Huthi durchgeführt.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.