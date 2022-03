Raketen trafen eine Anlage des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco in Dschiddah und lösten einen Großbrand nahe der Formel-1-Rennstrecke in der Stadt aus, auf der am Sonntag der Große Preis von Saudi-Arabien stattfinden soll.

Nach Angaben der von Riad angeführten Militärkoalition im Jemen führten die Huthi-Rebellen insgesamt 16 Angriffe auf Ziele in Saudi-Arabien aus und attackierten unter anderem ein Kraftwerk und mehrere Öl-Anlagen.

Die USA und Deutschland verurteilten die Angriffe.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.