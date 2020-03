In Großbritannien soll die Mehrwertsteuer auf Monatshygieneartikel nach Medienberichten komplett abgeschafft werden.

Die Zeitung "The Guardian" schreibt, Finanzminister Sunak wolle das bei der Vorstellung des neuen Haushalts verkünden. Derzeit liegt die Mehrwertsteuer auf Produkte wie Tampons oder Binden noch bei fünf Prozent. Die Streichung könnte Anfang 2021 in Kraft treten - am Ende der Übergangsphase beim Austritt aus der Europäischen Union.



Großbritannien hatte die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte schon vor zwei Jahrzehnten von 17,5 auf fünf Prozent gesenkt. In Deutschland gilt seit Anfang des Jahres noch eine Mehrwertsteuer von sieben Prozent.