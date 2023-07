Eröffnung der Hyperloop-Teststrecke in Ottobrunn (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Sie soll in ferner Zukunft Passagiere in einer Kapsel mit rund 900 Kilometern pro Stunde klimaneutral durch weitgehend luftleere Röhren befördern. Die Technik ähnelt der Rohrpost. Die 24 Meter lange Teststrecke ist die erste in Europa, die vollständig für den Passagierbetrieb zertifiziert ist. Sie wird von der Technischen Universität München betrieben. Dort sprach man von einem Meilenstein. Laut Ministerpräsident Söder, CSU, hat die Hyperloop-Technik ein "Superpotenzial". Die Idee stammt von Elon Musk. Der US-Unternehmer hatte die Rohrpost-Technik für Menschen als Mobilitätskonzept der Zukunft bezeichnet. Vor zehn Jahren lobte er Wettbewerbe für Studierende aus. Teams der Münchner Uni belegten dabei stets den ersten Platz.

