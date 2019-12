Russland hat nach eigener Darstellung die ersten sogenannten "Hyperschall"-Raketen in Betrieb genommen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, das neue Waffensystem sei seit dem Morgen funktionsfähig. Ressortchef Schoigu informierte Präsident Putin darüber, dass es im südlichen Ural in Dienst gestellt worden sei.



Die Interkontinental-Raketen haben den Angaben zufolge eine Reichweite von 4.000 Kilometer und sollen bis zu 20-fache Schallgeschwindigkeit erreichen. Außerdem sollen Ziel und Flughöhe noch im Flug geändert werden können. Nach zurückliegenden Tests hatte Präsident Putin von "praktisch unbesiegbaren" Waffen gesprochen, weil sie wegen ihrer neuartigen Eigenschaften von keinem der bestehenden Abwehrsysteme abgefangen werden könnten.



Der neue Raketentyp trägt in Russland die Bezeichnung "Avangard". Die Nato verwendet hierfür den Code "SS-19"