Kai Wegner (CDU), Berlins neuer Regierender Bürgermeister, leistet im Berliner Abgeordnetenhaus seinen Amtseid. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Der TAGESSPIEGEL schreibt: "Wegner braucht drei Wahlgänge, um ins Amt zu kommen, und er schleppt so von Tag eins an eine schwere Hypothek des Misstrauens mit sich herum. Die SPD-Abgeordneten zeigen, wie wenig verlässlich die SPD in der Hauptstadt mittlerweile ist. Doch die Schuld allein bei Sozialdemokraten zu suchen, wäre viel zu einfach. Denn die missratene Wahl zeigt auch, dass die Hauptstadt-CDU zu alter Tradition zurückgefunden hat. In der knappen Wahl Wegners kommt viel Enttäuschung, Wut und Ärger aus den eigenen Reihen zum Ausdruck. Das kann für Wegner noch gefährlicher werden in Zukunft als die wankelmütige SPD", glaubt der Berliner TAGESSPIEGEL.

Die BERLINER MORGENPOST attestiert der schwarz-roten Koalition einen Fehlstart: "Die Republik fasst sich wieder einmal an den Kopf, was da in ihrer Hauptstadt los ist. Erst kann Berlin keine Wahlen organisieren. Und dann vermasseln Berlins Politiker im Parlament auch noch die Kür eines klaren Wahlsiegers zum Regierenden Bürgermeister. Das ohnehin aus historischen Gründen erhebliche Misstrauen zwischen CDU und SPD ist nach dem Wahldrama jedenfalls noch einmal gewachsen."

Für die STUTTGARTER ZEITUNG offenbaren die Wahlgänge dreierlei: "Erstens wie spinnefeind sich die neuen Bündnispartner von CDU und SPD sind; zweitens wie sehr sich die Autorität der SPD-Chefin Franziska Giffey verflüchtigt hat und drittens wie den frustrierten Genossen der letzte Rest von Staatsverantwortung abhandengekommen ist. Sie haben sogar riskiert, dass ihre Regierung nun mit dem Odium leben muss, von der AfD gestützt zu werden. Die politischen Verhältnisse in der Hauptstadt sind in einem noch miserableren Zustand als die öffentliche Verwaltung und Teile der Infrastruktur. Unter den vom Wahlvolk gedemütigten Sozialdemokraten gibt es offenbar einige, die weder das Votum der eigenen Basis respektieren wollen noch das der Bürgerschaft. Die Premiere der neuen Hauptstadtregierung missrät zum Schmierenstück. Beschädigt sind nun schon vor dem Start beide Koalitionäre", kommentiert die STUTTGARTER ZEITUNG.

Die Zeitung DIE WELT nennt die Vorgänge in Berlin eine Blamage, lobt aber zugleich Wegner für seine Personalpolitik: "Überraschend mutig hat der CDU-Realo Wegner ein buntes, unorthodoxes Team aufgebaut. In der Partei der Ultraspießer murren ein paar Konservative über die Neuzugänge, die ohne Ochsentour in die Regierung gewechselt sind. Doch das war nötig, weil Berlin ein Sanierungsfall geworden ist. Die Digitalisierung der Verwaltungen muss sprunginnovativ vorangetrieben werden, die Wirtschaftspolitik muss ihren Ehrgeiz radikalisieren. Der Koalitionsvertrag schimmert blass rotgrün. Jetzt muss Wegner beweisen, dass er mehr ist als ein Fortschreiber tiefprovinzieller Landespolitik", unterstreicht DIE WELT.

Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER rechnet mit einer schwierigen Amtszeit: "Will Wegner seine Koalition über die Zeit retten, muss er viele Zugeständnisse in Richtung links machen. Das wird seiner CDU gar nicht gefallen."

