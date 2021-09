"Ladies an gentlemen, the BMW iVision circular provides a glimpse of our circular future…" - Wie ein Wertstoffhof sieht die BMW-Bühne auf der IAA nicht aus. Dennoch dreht sich hier heute alles ums Recycling: Ein Auto, das komplett aus nachwachsenden Rohstoffen und wiederverwendeten Materialien entsteht. Und selbst komplett wiederverwertet werden kann.

Autokonzerne eifern nicht mehr um PS

Die Internationale Automobil-Ausstellung IAA will zwar keine mehr sein, dennoch stehen in den ersten Präsentationen für die Presse Autos klar im Vordergrund. Die Leistungsschau zum Auftakt der Messe lassen sich die Platzhirsche BMW, Volkswagen und Daimler nicht nehmen. Auch wenn sie nicht mehr um PS eifern, sondern um die ehrgeizigsten Umweltziele: "Our Motto is: Reduce now…"

BMW etwa brüstet sich damit, der erste deutsche Hersteller zu sein, der sich zum 1,5-Grad-Ziel verpflichtet habe. Die Branche hat also ihre gewohnt großen Versprechen im Gepäck - kleiner als früher nehmen sich hingegen die Messestände aus: Kein Autohersteller belegt noch eine ganze Messehalle.

Dafür hat sich die Messe in anderer Richtung ausgedehnt. Seit Tagen werden an zentralen Punkten in der Innenstadt Bühnen und Stände aufgebaut. Diese kostenfreien, sogenannten Open Spaces, offene Räume, sollen das Ansinnen unterstreichen, dass auf der IAA die Zukunft der Mobilität verhandelt wird. Die soll einerseits elektrisch sein.

VW-Chef prognostiziert "nächsten, viel radikaleren Wandel"

Es kündige sich aber schon der nächste, viel radikalere Wandel an, prognostizierte Volkswagen-Chef Herbert Diess: "The next, much more radical change, is the transition towards much safer, smarter and finally autonomous cars." Das autonome Fahren werde die Auto-Industrie wie nichts anderes zuvor verändern, vor allem in Form von Robotaxis, glaubt der VW-Chef.

Den letzten großen, wenngleich unfreiwilligen Bruch, hat die Corona-Pandemie der Autobranche verpasst und sie prägt auch die IAA. Sie ist eine der ersten größeren Messen, die in Deutschland seit dem Ausbruch der Pandemie wieder stattfinden. Ein virologisches Experiment, auch wenn weniger Gäste kommen dürften als in früheren Jahren und für Messe und Freiflächen die 3-G-Regel gilt.

Kritik am neuen Konzept

Nicht nur zahlreiche Besucher bleiben der Messe wohl in diesem Jahr fern, auch Aussteller aus der Autobranche fehlen. Toyota zum Beispiel ist nicht dabei, genau wie der Stellantis-Konzern mit Marken wie Opel, Peugeot und Fiat. Einer fehlt auf Automessen nie, und das ist Ferdinand Dudenhöffer, emeritierter Professor und jetzt Leiter des privaten Auto-Institutes CAR. Er ist skeptisch, ob das neue Konzept aufgeht: "Vielleicht muss man in Zukunft auch noch ein bisschen am Konzept arbeiten. Es sind viele Fahrräder hier, es sind viele Themen hier, aber vielleicht sind es zu viele Themen und man sollte sich stärker auf das Auto konzentrieren. Denn das Auto hat eine Riesen-Zukunft."

Gegner der Automesse IAA Mobility haben ein Schild mit der Aufschrift "IAA Mobility" mit dem Zusatz "Klimakrise - Vollgas voraus!" übersprüht (dpa/Sven Hoppe)

Das sehen Umweltverbände und Aktivisten ganz anders. Die Initiative "Sand im Getriebe" zum Beispiel. Die Gruppe bildete sich zur IAA 2019 und ist auch in diesem Jahr in München aktiv. Auch die neue IAA halten sie für eine Lobbyveranstaltung, erklärt Sprecherin Lou Winters: "Das ist ein unglaublicher Betrugsversuch. E-Autos, was ja Teil dieser Show sein soll, sind ja keine Lösung. Wie werden denn die Batterien eigentlich hergestellt."

Dialog mit ganz kritischen Stimmen gescheitert

"Sand im Getriebe" tritt für eine städtische Mobilität ohne Autos ein. Ein Ziel der IAA Mobility ist damit schon jetzt teilweise gescheitert: Der Dialog mit den ganz kritischen Stimmen. Die Ablehnung von "Sand im Getriebe" ist fundamental: "Was haben denn diese Autokonzerne in den letzten Jahren produziert außer Abgasskandale. Also da haben wir gar nichts mit denen zu bereden, da ist nichts mehr mit einem Dialog zu machen."

Statt Dialog plant die Gruppe Aktionen des zivilen Ungehorsams. In ihrem sogenannten Aktionskonsens ruft sie zum ruhigen, besonnenen Protest auf. Es werde von den Aktivisten keine Eskalation ausgehen. Das bayrische Innenministerium schätzt die Lage anders ein, hält Gewalt für möglich und will bis zu 4.500 Polizeikräfte einsetzen. Schon zum Auftakt war die Polizei an den Zufahrten, Eingängen und in den Messehallen präsent.