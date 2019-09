IAA in Frankfurt

Vor den Toren der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main haben viele Menschen für eine klimafreundliche Verkehrswende demonstriert.

Die Polizei berichtete von insgesamt etwa 15.000 Teilnehmern, die Veranstalter der Kundgebung sprachen von rund 25.000 Personen. Sie werfen der Autoindustrie vor, den Wandel zu emissionsfreier Elektromobilität nicht entschlossen genug voranzutreiben. Die Menschen verlangten zudem einen klimaneutralen Verkehr bis zum Jahr 2035 und einen massiven Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs. Anlass der Proteste, die zunächst in der Innenstadt begonnen hatten, ist der erste Publikumstag der diesjährigen IAA.



Tausende Menschen fuhren im Rahmen einer Sternfahrt mit dem Fahrrad zu der Kundgebung. Dafür mussten kurzzeitig Abschnitte der Autobahnen A648 und A661 gesperrt werden. Die Sternfahrt stand unter dem Motto "Raus aus dem Verbrennungsmotor - Verkehrswende jetzt!" und richtete sich sowohl an die Autoindustrie als auch an die Politik.