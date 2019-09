Bundeskanzlerin Merkel hat sich zur Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung IAA für einen schnellen Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität ausgesprochen.

Der Umbruch in der Mobilität sei eine Herkulesaufgabe für Staat und Industrie gleichermaßen, bei der eng zusammengearbeitet werden müsse, sagte sie in Frankfurt am Main. Die Verlässlichkeit der Ladeinfrastruktur sei für den Erfolg der Elektromobilität von größter Bedeutung. 20.000 Ladepunkte seien noch lange nicht ausreichend.