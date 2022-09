Klimaschutz und Energieengpässe

eTrucks werden bei der "IAA Trasportation" ein großes Thema sein. Hier ein Modell von Mercedes Benz. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Das Geschäft mit Lastwagen und Transportern gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Wirtschaft. Neben den gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Treibstoff durch den Ukraine-Krieg müssen viele Hersteller sparen und Investitionen aufschieben. Hinzu kommen höhere Anforderungen an den Klimaschutz und, damit verbunden, die Notwendigkeit neuer Antriebstechnologien. Die Branche will deshalb auch ein erweitertes Angebot an elektro- und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen vorstellen. Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind digitale Vernetzung und Logistikkonzepte. Mehr als 1400 Aussteller aus 42 Ländern nehmen an der Messe in der niedersächsischen Landeshauptstadt teil.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.