Nach Kontrollübernahme durch russische Streitkräfte

Er will sich zusammen mit einem Expertenteam persönlich vor Ort ein Bild der Anlage machen, nachdem diese wochenlang unter russischer Kontrolle gestanden hatte und zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten war. Unter anderem sollen Strahlungsmessungen vorgenommen und die Fernüberwachungssysteme repariert werden, die Daten an die IAEA-Zentrale in Wien senden.

Im Atomkraftwerk Tschernobyl hatte sich 1986 das schlimmste Atomunglück der Geschichte ereignet. Das Kraftwerk ist seither stillgelegt, ein Schutzmantel soll den Austritt von Radioaktivität verhindern.

